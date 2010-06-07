د. الوادية : ترتيبات هامة لزيارة عمرو موسى لغزة قريبا

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أنه يجري حاليا ترتيب زيارة قريبة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى قطاع غزة . وأضاف :" هناك اتصالات حالية تجرى لتنسيق هذه الزيارة والتي تهدف الى الاطلاع عن كثب على أوضاع القطاع المحاصر".

وبين الوادية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية كانت قد أعربت خلال اجتماع سابق لوفد من تجمع الشخصيات المستقلة مع الامين العام للجامعة في القاهرة عن نيته زيارة القطاع ، موضحا ان الزيارة تحمل مؤشرات كبيرة وتعد خطوة مهمة على طريق رفع الحصار عن قطاع غزة والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الداخلية.

وأشار الوادية الى أن هناك تواصل مستمر مع الامين العام للجامعة العربية بخصوص ملفات المصالحة والحصار ، وأضاف :" نأمل أن تساهم الاجواء الايجابية الحالية في دفع طرفي الانقسام الى التجاوب مع جهود المصالحة ، خاصة وان المشهد الفلسطيني بحاجة الى تصويب لاوضاعه في ظل التطورات الايجابية الاخيرة والتعاطف العربي والدولى الكبير مع القضية الفلسطينية ".