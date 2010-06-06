حماس ترحب بزيارة موسى لغزة وتعتبرها خطوة جيدة لانهاء الحصار

فلسطين اليوم: غزة

رحبت حركة حماس برغبة رئيس جامعة الدول العربية عمرو موسى زيارة قطاع غزة خلال الأيام القادمة، واعتبرت الحركة أن هذه الزيارة خطوة جيدة وكان ينبغي ان تتم منذ زمن طويل.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس لـ فلسطين اليوم:" إن هذه الزيارة إلى جانب مجمل التداعيات هي تدليل على بدء تخلخل جدار الحصار، وأننا بتنا على وشط رفع الحصار عن قطاع غزة.

جدير بالذكر أن عمرو موسى أبلع الرئيس محمود عباس برغبته بزيارة قطاع غزة خلال الايام القادمة، الأمر الذي ثمنه عباس ورحب به.