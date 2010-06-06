حكومة غزة تدعو لتسيير قوافل برية و بحرية رسمية و شعبية لغزة

فلسطين اليوم – غزة

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، طاهر النونو أن الحكومة تتابع باهتمام الجلسة الطارئة التي تعقدها اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول حصار غزة والجريمة الصهيونية بحق أسطول الحرية وتداعياتها.

و أكد النونو أن حكومته ترحب باستجابة منظمة المؤتمر الإسلامي لدعوات الانعقاد والتي تعبر عن تقدير لمستوى المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر بغزة الجريمة البشعة ضد المتضامنين.

و دعا اللجنة إلى اتخاذ قرارات على مستوى التضحيات التي قدمها المشاركون في أسطول الحرية وان تستجيب لدماء الضحايا وعذابات المحاصرين، و العمل على كسر الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

كما طالب بتسيير قوافل برية وبحرية على المستوى الرسمي والشعبي تؤمن احتياجات القطاع وخاصة من مواد البناء لبدء إعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

و وجه النونو دعوة لاتخاذ قرار بملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا عامة والجريمة الأخيرة بحق المتضامنين في عرض البحر لاسيما مع توافر كل عناصر الإخلال بالقانون الدولي في هذه الجريمة البشعة، والتمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة.

و شدد على أن المشكلة الأساسية التي تعتبر السبب في معاناة شعبنا هي الاحتلال الصهيوني والذي يجب تكثيف الجهود وتفعيلها من اجل إنهائه وإزالته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانجاز حق العودة وإطلاق سراح الأسرى .

كما و دعا إلى وقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال .