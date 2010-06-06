جريمة في وضح النهار.. اختطاف صراف وسرقة 125ألف دولار بخانيونس

فلسطين اليوم-غزة

أفاد مراسلنا بمدينة خان يونس نقلا عن شهود عيان أن مسلحين يستقلون سيارة اختطفوا صباح أمس المواطن وحيد محمد أبو شنب من سكان مدينة رفح ويعمل في أحد مراكز الصرافة بخان يونس أثناء خروجه من منزله متوجها إلى مكان العمل .

وقال الشهود لمراسلنا أن أبو شنب كان واقفا على قارعة الطريق ينتظر سيارة تقله نحو العمل الساعة السادسة صباحاً فإذا بسيارة أجرة بيضاء اللون كان بداخلها أربعة أشخاص قاموا بإشهار مسدساتهم فوراً على الصراف ,وطلبوا منه خلع ملابسه وأبرحوه ضرباً ,وقاموا بألقاءه على بعد 500 متر من معبر صوفا قرب السلك الفاصل المحاذية لشرق رفح.

وأشار مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية في رفح أن المسلحين الأربعة قاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر ب125 ألف دولار من المواطن أبو شنب.

وبين مصدر في مباحث رفح لمراسلنا أن التحقيق جاري لمعرفة وكشف ملابسات الحادث ,مؤكدا أن حالته المجني عليه النفسية سيئة .