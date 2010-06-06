مون يقترح تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة تركية وإسرائيلية في قرصنة أسطول الحرية

مصادر إسرائيلية: واشنطن و"تل أبيب" ستستقصيان الحقائق بشأن أسطول الحرية

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

يترأس رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو صباح اليوم جلسة للمنتدى الوزاري السباعي لبحث طلبات تقدمت بها العديد من الدول لتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول عملية القرصنة التي استهدفت قافلة السفن الدولية التي كانت متوجهة لغزة الاثنين الماضي.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية استعداد إسرائيل للنظر في إمكانية ان تشكل الأمم المتحدة وأمريكا لجنة من هذا القبيل بشرط ان تكون إسرائيل شريكة في سير تقصي الحقائق.

وذكر ان نتنياهو ووزير حربه أيهود باراك يعارضان فكرة التحقيق مع جنود ما يعرف بـ"سلاح البحرية" إلا أنهما على استعداد لإجراء تقصٍ للحقائق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اتصل هاتفيا الليلة الماضية بكل من نتنياهو ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حيث عرض عليهما تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذا الموضوع برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا الأسبق جيفري بالمر الخبير في القانون البحري، وستضم اللجنة حسب هذا الاقتراح ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وسيواصل إجراء مشاورات بهذا الشأن مع الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.