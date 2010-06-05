الرويضي: القدس تعيش حالة الصراع السياسي الممنهج

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ألقي المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة شؤون القدس، الضوء على بعض التغيرات الجغرافية والديمغرافية الواقعة في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية التي تسعي لها الاحتلال الإسرائيلي جاهدةً بتوسيع المستوطنات، والسيطرة الكاملة على أحياءها في القدس، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة.

جاء ذلك ضمن برنامج الملتقي الثقافي التربوي الفلسطيني الثالث، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إسماعيل التلاوي وبمشاركة معظم الشتات الفلسطيني، من مخيمات لبنان وسوريا والأردن، بالإضافة إلى مشاركين من الخليج العربي وأوروبا وفلسطيني الـ 48 ، والقدس.

وأكد الرويضي، إن مدينة القدس تعيش حالة من الصراع السياسي الممنهج والمستمرة التي يتعرض لها المواطن المقدسي من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تحاول السيطرة على العقار كما هو الحال في حي الشيخ جراح، ومنطقة البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأوامر الهدم والغرامات التي تفرض من قبل بلدية الاحتلال.

وعرض الرويضي، الصور والخرائط للمخططات الإسرائيلية التي تنوي إقامتها في حي البستان لبناء حديقة توراتية على أنقاض منازل المقدسيين، كما تطرق أيضاً للحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى المبارك والمخاطر التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، والضرائب الباهظة التي تفرض على التجار المقدسيين، وحملة الاعتقالات، والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين على المواطنين المقدسيين.

يذكر أن الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني الثالث الذي يعقد لأول مرة على أرض الوطن خلال الفترة من 1-10/6/2010 تحت عنوان:" رحلة العودة على ارض الوطن".

و يشارك فيه 90 عضواً من مختلف الأعمار جاءوا من مختلف المناطق/ مخيم عين الحلوة، الرشيدية، البداوي، برج البراجنة، نهر البارد، صبرا وشاتيلا من مخيمات لبنان، بالإضافة إلى مخيم اليرموك وحمص ودرعا في سوريا، إضافة إلى مخيم البقعة والوحدات في الأردن، وتنظمه اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.