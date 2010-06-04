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الآلاف يخرجون في مسيرات غاضبة ضد « إسرائيل »

  • 15:38 - 04 يونيو 2010
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الآلاف يخرجون في مسيرات غاضبة ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم – وكالات

شارك اليوم الجمعة نحو 20 ألف مصري من مدينة الإسكندرية احتجاجا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واحتجاجا على اقتحام قافلة أسطول الحرية في عرض البحر أثناء توجهها لقطاع غزة.

 

وهتف المتظاهرين بشعارات لصالح حماس ورفعوا أعلام فلسطين ومصر وتركيا.

 

كما تظاهر حوالي 3 آلاف شخص في العاصمة النمساوية، فينا ضد إسرائيل لاقتحامها قافلة الحرية، كما أرسل المتظاهرين برقية للمستشار النمساوي ( فرنير بيمان) يدعوه فيها لإلغاء زيارته للقدس والمقررة بعد أسابيع ولوقف التعاون بين النمسا وإسرائيل

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