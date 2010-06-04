« الطبطبائي » العائد للكويت يدعو لأداء صلاة الغائب على الشهداء الأتراك

فلسطين اليوم-الراي الكويتية

طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتكريم المشاركين في قافلة الحرية التكريم اللائق لدورهم الشعبي في رفع اسم الكويت عاليا قائلا: «لو دفعت الحكومة الملايين لكي تحصل على مثل هذا الانجاز الذي قام به الكويتيون من خلال مشاركتهم في سفينة الحرية فلن تحصل عليه الكويت».

ودعا الطبطبائي في تصريح صحافي الى اداء صلاة الغائب اليوم الجمعة على أرواح الابطال الاتراك الذي سقطوا شهداء خلال المواجهات مع العدو الصهيوني.

وثمن النائب دور امير الكويت الداعم للكويتيين المشاركين في قافلة الحرية، قائلا «اتقدم باسمي وباسم الكويتيين الـ16 الذين شاركوا في اسطول الحرية بالشكر الى سمو الامير واهتمامه ورعايته الابوية لابنائه ومتابعته الحثيثة حتى عودتهم سالمين».

واضاف: منذ وصولنا الى الاردن فقد استقبلنا السفير الكويتي الشيخ فيصل المالك ثم نقلنا مباشرة بسيارات الى مطار ماركا العسكري حيث اقلتنا الطائرة الاميرية الى مطار الكويت مباشرة.

وثمن الطبطبائي الدور الكبير لسمو الامير وسمو ولي العهد والحكومة الكويتية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بعدما علمنا انعقاد مجلس الوزراء بالمطار ايضا لمتابعة حالتنا.

واشاد الطبطبائي بدور مجلس الامة ومتابعة رئيس المجلس جاسم الخرافي لحالة الكويتيين الـ16 لحظة بلحظة واستمراره في الاتصال ومتابعة الاحداث حتى الوصول لارض الوطن.

واشار الطبطبائي الى ان اعضاء الوفد الكويتي ابلغوا الحكومة وبشكل رسمي مشاركتهم في القافلة من خلال كتاب رسمي بأسماء المشاركين قبل مغادرتهم الكويت.

وحول نيته للعودة مرة ثانية قال الطبطبائي: «سأكون جزءا من اي حملة مقبلة»، لافتا الى رغبة عدد كبير من النواب في المشاركة وان الاولوية لمن لم يشارك بحيث تترك الفرصة للجميع لخوض التجربة لان كل الزملاء النواب لديهم نفس الشعور والرغبة.

وقال: «اتمنى ذهاب وفد نيابي رسمي كويتي للتضامن مع اخواننا في غزة».