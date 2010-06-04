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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قبرص تخشى نازحين من غزة

  • 05:55 - 04 يونيو 2010
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فلسطين اليوم-وكالات

 أعلن وزير الداخلية القبرصي نيوكليس سيليكيوتيس، على هامش اجتماع لنظرائه في الاتحاد الاوروبي، امس، في لوكسمبورغ، ان قبرص تتخوف من نزوح فلسطينيي قطاع غزة الى اراضيها بسبب رفض اسرائيل رفع الحصار المفروض على هذه المنطقة.

 

وقال الوزير القبرصي لمجموعة من الصحافيين، ان «الوضع في الشرق الاوسط والاحداث الاخيرة تحملنا على التخوف من سعي مزيد من فلسطينيي قطاع غزة للجوء في قبرص».

 

واضاف«لقد استضفنا حتى الآن كثيراً من الفلسطينيين الآتين من العراق الذين يفوق عددهم 2000، وفي مستقبل قريب سنستقبل مزيداً من اللاجئين». واعلن سيليكيوتيس عزمه على مناقشة المسألة مع نظرائه الاوروبيين.

 

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