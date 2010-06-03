أكثر من نصف الأتراك يطالبون بعمل عسكري ضد إسرائيل

فلسطين اليوم – وكالات

أظهر استطلاع للرأى تأييد نسبة 52.8% من الشعب التركي للقيام بعمل عسكري ضد إسرائيل بسبب هجومها على سفن أسطول الحرية لغزة.

و أشار الاستطلاع ، الذي أجرته صحيفة " وقت " التركية وشارك فيه 166 ألف مواطن ونشرت نتيجته على موقعها على شبكة الانترنت، "أن نسبة 71.5% من المشاركين رأت ضرورة استمرار تركيا في إتباع مختلف الوسائل والطرق الدبلوماسية إلي أن يتم التوصل لنتيجة ترضي كرامة ومكانة تركيا.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع عدم رضا 20.6% عن التدابير المتخذة من قبل الحكومة للرد على الهجوم الإسرائيلي واعتبارها غير كافية.