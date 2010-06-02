ميسي: أتمنى مواجهة إنجلترا في نهائي كأس العالم

فلسطين اليوم – وكالات

رغم إنشغال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده إستعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا والتي تنطلق فاعلياتها بعد أيام، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من التعليق على القائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي في المونديال والتي أعلنها مدربهم الإيطالي فابيو كابيللو أمس الثلاثاء.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "روني وكراوتش هم الأخطر في قائمة المنتخب الإنجليزي".

وأضاف: "إنجلترا فريق قوي ومواجهته ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أنهم يمتلكون روح عالية ويقاتلون حتى النهاية".

وتابع متحدثاً عن فابيو كابيللو: "أنا أعلم كابيللو جيداً، لقد قام بإحداث طفرة في الفريق الإنجليزي الذي يعتبر الأفضل الأن واتوقع أنهم يظهرون بشكل جيد في كأس العالم".

وأسرد متحدثاً عن الفتى الذهبي واين روني: "في الملعب روني يكون دائماً هو مفتاح الفوز خاصة أنه لاعب قوي ولديه الكثير من الطاقة المختزنة كما يبذل مجهوداً خرافياً وهو حقاً مهاجم ممتاز".

وعن حظوظ المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، علق نجم برشلونة الإسباني قائلاً: "بالنسبة لي إنجلترا تمتلك حظوظ قوية في المونديال، ويبدو خطيراً للغاية عندما يلعب كراوتش بجوار روني في الهجوم فضلاً عن وجود جيرارد ولامبارد في الوسط، ولكن يبقى روني هو مفتاح الفوز".

وأختتم ميسي الذي يعلق عليه الشعب الأرجنتيني ومدربه دييجو أرماندو مارادونا أمالاً واسعة في المونديال، تصريحاته قائلاً: "اتمنى مواجهة إنجلترا في نهائي البطولة، فهي مرشحة للفوز باللقب فضلاً عن وجود إسبانيا الذي يعتبر فريق قوي وأيضاً البرازيل وإيطاليا".

ويلعب منتخب التانجو في المجموعة الثانية مع نيجيريا واليونان وكوريا الجنوبية، فيما ينافس منتخب الأسود الثلاثة في المجموعة الثالثة مع الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وسلوفينيا.