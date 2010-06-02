إيران لديها المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلتين نوويتين

فلسطين اليوم: وكالات

ذكرت صحيفة التايمز أن تقريرا جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن إيران جمعت ما يكفى من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلتين نوويتين.

ويشير تقرير الوكالة، الذى يأتى قبل وقت قصير من تصويت مجلس الأمن على العقوبات الجديدة المقترحة ضد إيران، إلى أن الدولة الإسلامية أحالت دون وصول مفتشى الوكالة إلى المنشآت النووية.

وتتوقع التايمز أن يقضى التقرير على جهود إيران لإحياء صفقة تبادل الوقود النووى للحصول على اليورانيوم اللازم لتشغيل مفاعل خاص بالأغراض المدنية.

تلك الصفقة التى كانت تهدف فى الأساس إلى تأجيل وصول إيران إلى القدرة النووية لتصنيع أسلحة.

ويشير التقرير إلى أن إيران استمرت فى التهرب من أسئلة بشأن أدلة تخص تصنيع أسلحة فى الوقت الذى تعمل فيه البلاد على تحسين قدرتها لتخصيب اليورانيوم.