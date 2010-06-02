عودة 210 أتراك من قافلة أسطول الحرية لبلادهم

فلسطين اليوم: وكالات

ذكرت صحيفة "حريت" أنّ وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو، أكد أن هناك حوالى 210 أتراك سيصلون مساء اليوم الأربعاء إلى بلادهم، بعد أن قامت إسرائيل بإطلاق سراح جميع من كانوا على السفن الخاصة بأسطول الحرية، مضيفا أن الطائرات التركية ستقوم بنقل مواطنيها إلى تركيا.

وأضافت الصحيفة أن أوغلو أخبر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أن "تركيا مستعدة لإجراء مراجعة كاملة للعلاقات مع إسرائيل إذا لم تفرج عن المتضامنين الأتراك".

وأشار أوغلو إلى أن اثنين من المواطنين الأتراك سيظلان فى إسرائيل حتى يستكملوا علاجهم فى المستشفيات الإسرائيلية على يد طبيب تركى.

وكان وزير الداخلية التركى بشير أتالاى قد أكد أن تركيا عززت إجراءاتها الأمنية لحماية الأقلية اليهودية والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية بتركيا.