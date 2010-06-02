الإفراج عن النائب المقدسي محمد طوطح اليوم

فلسطين اليوم-القدس

من المقرر أن تفرج إدارة السجون الصهيونية اليوم الأربعاء 2/6 عن النائب المقدسي محمد عمران طوطح من كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بعد انتهاء محكوميته البالغة 39 شهرا بما يعادل ثلاث سنوات ونصف قضاها خلف القضبان في سجون الاحتلال .

وأفادت الدائرة الإعلامية في كتلة التغيير والإصلاح في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن محكومية النائب المقدسي طوطح تنتهي اليوم بعد اعتقاله بتاريخ 29/1/2007 أثناء عودته على جسر الملك حسين "اللنبي" أثناء عودته للضفة الغربية من العاصمة الأردنية عمّان.

ويعتبر النائب طوطح من النواب الاسلاميين الذين سحبت سلطات الاحتلال الصهيوني هويتهم المقدسية بعد فوزهم بالانتخابات التشريعية الأخيرة كمحاولة صهيونية لاقتلاعهم من وسط المدينة المقدسة التي تتعرض لتهويد مستمر.

الجدير ذكره أن النائب طوطح فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة القدس، كما أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح منذ فوزرها بالانتخابات وعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة ، عقب أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، في محاولة للضغط على حركة "حماس" للإفراج عن الجندي دون مقابل.

وبالإفراج عن النائب المقدسي طوطح لا يزال تسعة من نواب من نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس مغيبين عن دورهم البرلماني التشريعي في سجون الاحتلال الغاشم وثلاثة نواب آخرين من كتل وقوائم برلمانية مختلفة .