إدخال مواد البناء لصالح مشاريع الاونروا اليوم

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء فتح المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل جزئي.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة إن الاحتلال سوف يقوم بإدخال قرابة 90 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم محملة بالمساعدات والبضائع، بالإضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء.

وأضاف فتوح أن معبر المنطار يعمل لإدخال 150 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف ومن ضمنهم 20 شاحنة محملة بالحصمة لصالح مشاريع وكالة الغوث في غزة.