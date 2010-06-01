إسرائيل: المعركة القادمة مع ايرلندا وليست تركيا

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

صرح رئيس الحكومة الايرلندية ( بريان كافان) بان حكومته قدمت طلبا رسميا لحكومة الاحتلال للسماح لسفينة كسر الحصار الايرلندية ( راشيل كوري) للرسو في ميناء غزة دون عرقلة حركتها وان تفرغ حمولتها الإنسانية في ميناء غزة.

و بحسب موقع صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فقد سلم كافان الطلب الايرلندي الرسمي لسفير إسرائيل في دبلن ( تسيون ابروني).

وحسب مصادر ايرلندية فإسرائيل حتى اللحظة لم ترد على الطلب

و الجدير ذكره، فقد أبحرت سفينة راشيل كوري برفقة سفينة أمريكية أخرى أمس من احد الموانئ الايطالية ولا احد يعرف مكان السفينتين بعد أن فرض منظميها تعتيم كامل عن وجود مكان السفينتين لكي لا تعرف إسرائيل متى ستصل لميناء غزة.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مساء اليوم بان إسرائيل قررت تشديد الحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة ولن تسمح لسفن بالوصول لميناء غزة.