وفد مقدسي يتضامن مع القنصلية التركية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قام صباح اليوم وفد يمثل المرجعيات الدينية والسياسية في مدينة القدس بزيارة تضامنية الى مقر القنصلية التركية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشريف. حيث كان في استقبالهم سعادة القنصل التركي .

تقدم الوفد المقدسي فضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الأسلامية العليا وفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس وسيادة المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس والسيد عدنان الحسيني محافظ القدس الشريف. كما حضرت عدة شخصيات أخرى تمثل المؤسسات المقدسية المختلفة .

وقد سار الوفد نحو القنصلية التركية وهم يحملون أكليل زهر للتعبير عن التعازي بشهداء أسطول الحرية .

ألقيت عدة كلمات من قبل أعضاء الوفد المقدسي حيث نقلوا تعازي أهالي القدس للشعب التركي بشهداء الحرية. وأكدوا تضامنهم الكامل مع كافة المتضامنين الذين أتوا من كل أرجاء العالم للوقوف الى جانب شعبنا المحاصر في قطاع غزة .

كما أستنكروا بشدة العدوان الذي أستهدف هذه القافلة الأنسانية التي لم تكن تحمل سوى المواد الغذائية والطبية لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة. ولكن قبل هذا وذلك كانت تحمل تضامن العالم وشعوبه من كافة القوميات والأعراق والأديان.