الاحتلال يبدأ محاكمة الشيخ رائد صلاح

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال موقع للحركة الإسلامية بالداخل المحتل الإلكتروني أن قوات الاحتلال بدأت بالنظر بقضية اعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة والذي كان من ضمن المشاركين في أسطول الحرية.

و قال مراسل الموقع أن الشيخ رائد بدا بصحة جيدة وبمعنويات عالية جدا خلال الجلسة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قامت الليلة بالتحقيق مع جميع أعضاء وفد المتابعة الذين شاركوا في أسطول الحرية، وهم السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والشيخ حماد أبو دعابس و عضوة الكنيست حنين زعبي، وذلك في خيمة التحقيق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية في ميناء تل اشدود.

و يقوم طاقم الدفاع من مركز ميزان وهم المحاميان خالد زبارقة وعمر خمايسي، بالمرافعة عن الشيخ رائد صلاح .