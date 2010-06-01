أردوغان لـ إسرائيل: مللنا أكاذيبكم وعمليتكم "دنيئة"، وعداوتنا قوية

فلسطين اليوم: وكالات

طالب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إسرائيل اليوم الثلاثاء، برفع الحصار غير الإنساني الذي تفرضه على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي انتقد فيه الغارة الإسرائيلية على قافلة سفن مساعدات متجهة إلى القطاع الساحلي.

وقال أردوغان إنه على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا في العملية التي نفذتها قوات كوماندوز إسرائيلية لإيقاف سفينة تركية كانت تحمل مساعدات لغزة.

وطالب أردوغان إسرائيل بالإفراج عن جميع السفن المحتجزة والنشطاء، محذرا إسرائيل من اختبار صبر أنقرة.

وتابع أردوغان خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي: "العملية الإسرائيلية ضد سفن المساعدات عمل دنيء"، وأضاف: "لقد مللنا أكاذيبكم" في إشارة إلى إدعاء إسرائيل بأن النشطاء هاجموا جنودها.

كما حذر إسرائيل قائلا: "صداقتنا قوية وعداوتنا أيضا قوية"، ودعا أردوغان إلى معاقبة الدولة العبرية على المجزرة الدموية على متن سفن الإغاثة المتوجهة إلى غزة.