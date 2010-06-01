وفاة طفل في حادث دهس في بيت لحم وآخر في عقابا

فلسطين اليوم- بيت لحم

لقي الطفل صخر محمود حسن الرشايدة (13 عاماً) مصرعه اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه لحادث دهس في منطقة عرب الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام نقلاً عن شهود عيان، أن سائق المركبة فر إلى جهة غير معلومة تاركاً مركبته في مكان الحادث، وتبين بعد الفحص أن المركبة غير قانونية.

فيما تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى وتبين بأنه فارق الحياة، على الفور تحرك رئيس نيابة بيت لحم علاء التميمي برفقة د.أحمد حنيحن الطبيب الشرعي وطاقم التحقيق في شرطة المرور، حيث تبين بالفحص الطبي انه تعرض لإصابات قاتلة بالرأس وكسور متعددة.

من جهته، أكد رئيس النيابة عبر البرنامج التلفزيوني الشرطي "الشرطة وأخطاء الشارع" على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحوز على مركبة غير قانونية وإحالته للنيابة العامة مع عدم الاكتفاء بمصادرتها أو تحرير مخالفة بحق مالكها.

من جهته أمر المقدم خالد التميمي مدير شرطة محافظة بيت لحم بملاحقة سائق المركبة وتقديمه للعدالة، وأهاب المواطنين في منطقة الرشايدة التي ما زالت تخضع لسيطرة الاحتلال، بضرورة التعاون لمنع ظاهرة المركبات غير القانونية لأنها ستجلب الألم للكثير من عائلاتهم.

كما توفي الطفل أيهم علاء عبد الرحمن سعيد (4 سنوات) اليوم في حادث سير وقع في بلدة عقابا.

وذكر البيان، أن الشرطة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث دهس في بلدة عقابا.

وبدورها توجهت شرطة المرور إلى المكان برفقة مركبة إسعاف و تبين في التحقيقات الأولية إن الطفل أيهم قد تم دهسه من قبل مركبه مرسيدس 416 حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور

وأضاف البيان، نقلاً عن مصادر طبية في المستشفى إن الطفل أيهم سعيد توفي متأثرا بجراحه وسيتم تسليمه إلى ذويه أصولا .

من جهته ناشد مدير شرطة محافظة طوباس المقدم حقوقي مقداد سليمان المواطنين عامه و سائقي المركبات خاصة بتوخي الحيطة و الحذر و عدم الإفراط في استخدام السرعة، مشيراً إلى أن القواعد و الأنظمة المرورية وضعت لتفادي الحوادث و الأخطاء التي قد يرتكبها السائق أو عابر الطريق.

وبين، أن الشرطة أطلقت العديد من برامج التوعية في مدارس بلدة عقابا و ستعمل على تقديم المزيد لإنماء ثقافة القانون لدى الأطفال و الشباب في مختلف الأعمار .