إصابات في مواجهات في أم الفحم و الناصرة و حيفا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اندلعت مساء اليوم، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية والجيش في عدد من مدن الداخل المحتل، أعنفها وقع في مدينة أم الفحم، والتي اعتقلت خلالها قوات الاحتلال أربعة شبان فيما أصيب العشرات باختناق .

وشارك المئات من الشبان الفلسطينيين في رشق قوات الاحتلال والشرطة بالحجارة وقاموا بإشعال الإطارات وإغلاق عدد من الشوارع في بلدة أم الفحم، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.

مصادر إسرائيلية قالت أن شرطيين من حرس الحدود أصيبا مساء اليوم بجروح طفيفة في أم الفحم من جراء تعرضهما لإلقاء الحجارة قرب احد مفارق المدينة الداخلية.

كما تظاهر العشرات من الطلاب العرب بالقدس احتجاجا على عملية الاستيلاء على السفن الدولية. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة لفك الحصار عن غزة.

وخرج العشرات من المواطنين العرب في تظاهرات في الناصرة وسخنين وأبو سنان وحيفا تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على الأسطول البحري .

كما وقعت مواجهات عنيفة بالقرب من حاجز قلنديا، شمال القدس بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة نظمت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية.

وقررت لجنة المتابعة العربية إعلان الإضراب العام يوم غد على أرواح الشهداء، كما دعت إلى تنظيم تظاهرات تندد بعملية الجيش ضد السفن الدولية.