خبير أممي: إسرائيل مذنبة.. ومقاطعتها واجب أخلاقي

فلسطين اليوم- وكالات

دعا ريتشارد فالك المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ملاحقات قضائية للمسئولين عن قتل نشطاء عزل أثناء هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية. وقال فالك إن إسرائيل "مذنبة" مطالبا بمقاطعتها دوليا عقابا لها على فعلتها.

وقال المسئول الأممي في بيان: "من الضروري تحميل الإسرائيليين المسئولين عن هذا السلوك غير القانوني والدموي، بمن فيهم المسئولون السياسيون الذين أعطوا الأوامر، المسئولية الجزائية عن أفعالهم". وأضاف باستياء: "إن إسرائيل مذنبة باستخدام أسلحة مميتة ضد مدنيين عزل على سفن في عرض البحر حيث كانوا يتمتعون بحق حرية التنقل بموجب القانون البحري".

وبعد أن دعا مجددا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يشكل برأيه "جريمة ضد الإنسانية"، اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة "أن الحملة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل باتت الآن واجبا أخلاقيا وسياسيا".

واستشهد 19 راكبا وجرح 36 آخرون إثر الهجوم الذي شنته فرق كوماندوز إسرائيلية على الأسطول الإنساني الدولي الذي كان متوجها إلى قطاع غزة بحسب المحطة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.

وكان هناك نواب أوروبيون على متن الأسطول الذي كان ينقل مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين ومساعدات إلى غزة. وقد أبحر الأسطول الأحد 30 مايو متوجها إلى غزة.