ردود فعل عربية ودولية غاضبة على جريمة "أسطول الحرية"

فلسطين اليوم- وكالات

بدأت ردود الفعل العربية والغربية تتوالي بعد أنباء الجريمة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية الذي يحمل على متنه متضامنين عزل من أكثر من 60 دولة، حيث طالبت العديد منها بتحقيق دولي واجتماع لمجلس الأمن، فيما استدعت أخريات السفراء الإسرائيليين فيها.

لبنان

وقد طلب لبنان الرئيس الحالي لمجلس الأمن من وفده في الأمم المتحدة اليوم، التنسيق مع تركيا لعقد اجتماع طارئ لبحث اقتحام القوات الإسرائيلية لقافلة مساعدات متجهة إلى غزة.

وقال وزير الخارجية اللبناني علي الشامي في تصريحات صحفية:"طلبنا من رئيس بعثتنا في الأمم المتحدة ان ينسق مع البعثة التركية لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن."

وأضاف "الاتجاه ان يكون هناك إدانة صارمة إما في شكل بيان أو قرار. يجب ان يكون هناك ضغط فعال (ضد إسرائيل)."

وأدانت الأمم المتحدة العنف وطلبت تفسيرا من إسرائيل.

كما دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لمناقشة ما وصفته الجامعة " بالعمل الإرهابي الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي."

سوريا

كما طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على قافلة سفن المساعدات الدولية المتجهة لغزة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "تقدمت سوريا عبر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد بمذكرة رسمية للجامعة العربية تدعو إلى اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة."

قطر

بدوره، دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المجتمع الدولي إلى التحرك من اجل كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بعد الهجوم على أسطول الحرية الذي وصفه بأنه عمل قرصنة.

وقال أمير قطر في كلمة أمام منتدى اقتصادي في الدوحة "ان كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديمقراطية مطالب الآن بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى".

وتابع "هذه رسالة موجهة أيضاً إلى الدول العربية التي أوقفها هؤلاء الأحرار أمام ساعة الحقيقة"، واعتبر ان الحصار يفرض على أهالي غزة "لا لسبب إلا لأنهم مارسوا حقهم الديمقراطي في الاختيار" في إشارة إلى فوز حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية.

الأردن

الاردن:

عبر الاردن عن إدانته الشديدة للجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم باقتحام قافلة الحرية الانسانية المتجهة الى قطاع غزة والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية وطبية الى اهل القطاع المحاصر من قبل اسرائيل.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية من استهداف للمدنيين في عرض البحر هو جريمة بشعة ومرفوضة ومدانة وان هذه الجريمة خرقت كافة المبادئ الإنسانية والشرائع والقوانين والأعراف الدولية مؤكدا أن لا شي مطلقا يبرر استخدام القوة ضد المدنيين في هذه المهمة الإنسانية.



وشدد الدكتور الشريف أن الأردن تابع بقلق بالغ تطورات الأحداث بشان القافلة منذ فجر اليوم وهو يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين الأردنيين المتواجدين على متن القافلة وعودتهم سالمين.

وعبر عن تعازي الأردن الحارة للدول وذوي الرعايا الذين استشهدوا في هذا الحادث على أيدي القوات الإسرائيلية وعن الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد الدكتور الشريف دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري والحازم للضغط على إسرائيل لرفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وأهله المحاصرين.

وبين أن السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغت الحكومة الإسرائيلية احتجاجها بأشد العبارات ضد هذه الجريمة المدانة والمستنكرة، كما قامت وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة تؤكد رفض وإدانة الأردن واستنكاره للجريمة التي اقترفتها قوات البحرية الإسرائيلية ضد القافلة ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بضمان سلامة وامن وحقوق المواطنين الأردنيين وعودتهم سالمين الى ارض الوطن.

وقال الدكتور الشريف أن الأردن سيشارك في الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه جامعة الدول العربية وسينسق مواقفه مع اشقائه العرب ومع المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم والتعامل مع تداعيات هذه الجريمة النكراء.

الاتحاد الأوروبي

وفي بروكسل طلب الاتحاد الأوروبي من السلطات "الإسرائيلية" إجراء تحقيق كامل في ظروف الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي ينقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومساعدات إلى قطاع غزة، على ما أفاد متحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون.

اليونان

واستدعت اليونان بشكل عاجل السفير الإسرائيلي في أثينا لمطالبته ب"معلومات فورية" بشأن امن المواطنين اليونانيين المشاركين في الأسطول وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، وفي موقف آخر علقت اليونان مناورات عسكرية جوية مع إسرائيل .

السويد

ووصفت السويد الهجوم الإسرائيلي بأنه "غير مقبول بتاتا" واستدعت السفير الإسرائيلي في ستوكهولم لإبلاغه بذلك كما أعلنت الخارجية السويدية.

باريس

أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاثنين عن "صدمته العميقة" حيال الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية المتوجه إلى غزة، مؤكدا ان "لا شيء يبرر استخدام مثل هذا العنف".

مدريد

واستدعت اسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي لطلب توضيحات بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية المتوجه إلى غزة. وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاثنين.

وأوضحت الوزارة انه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد لطلب توضيحات منه و"سيستقبله رئيس مكتب" وزير الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس.

واعتبرت اسبانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو،"غير مقبول" الهجوم على القافلة التي تنقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومساعدات الى قطاع غزة بحسب الوزارة.

القاهرة

دان الرئيس المصري حسني مبارك في بيان أصدره اليوم الاثنين الكيان الصهيوني للجوئه استخدام القوة المفرط وغير المبرر الذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء.

و أفادت وكالة أنباء فارس أن البيان الذي أصدره مكتب الرئيس المصري قال " إن الرئيس مبارك أذ يستنكر لجوء إسرائيل للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء, يؤكد تضامن مصر شعبا وحكومة مع أهالي غزة ويعاود تأكيد أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع".

و كانت بعض الدول العربية والإسلامية بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا وقطر والأردن والأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والدانمارك واليونان واسبانيا قد شجبت كيان الاحتلال الصهيوني للمجزرة التي ارتكبها ضد الركاب المدنيين للسفن التي كانت تقل مساعدات إنسانية لأهالي غزة المحاصرين.

ايران

ندد مسؤول برلماني ايراني بالجريمة الاسرائيلية الجديدة في الهجوم على قافلة اسطول الحرية في المياه الدولية وقتل وجرح العشرات من نشطائها، داعيا مجلس الامن الدولي ومنظمة الامؤتمر الاسلامي الى عقد جلسة طارئة لبحث العدوان واتخاذ الخطوات والمواقف اللازمة ازاءه.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران علاء الدين بروجردي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان اسطول الحرية كان خطوة رمزية عالمية حيث شارك فيها العديد من المتضامنين والمدافعين عن حقوق الانسان والسلام من عشرات الدول وهم يحملون رسالة سلام الى العالم تحت يافطة مساعدة غزة واطفالها المحاصرين.

واضاف: ان هذه الخطوة تمثل ثورة عالمية ضد الكيان الصهيوني وظلمه، واستعراض قوة امام حماة الكيان الصهيوني في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، التي لم تعلن موقفها حيال هذه الجريمة الصهيونية.

واكد ان مجلس الشورى الاسلامي ونواب الشعب الايراني ينددون بشدة بهذه الجريمة الاسرائيلية النكراء، التي تعتبر بمثابة مواجهة مع المجتمع الدولي كله وليس مع اسطول الحرية او الشعب الفلسطيني او الدول العربية.

ودعا الى ادانة دولية واسعة لهذه الجريمة، كما طالب مجلس الامن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث هذه القضية، مؤكدا انها جريمة حرب ضد الانسانية جمعاء.

وشدد على ان ابعاد هذه جريمة واسعة جدا، ولا يمكن تبريرها والتغطية عليها باي شكل من الاشكال، مجددا الدعوة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ايضا بعقد جلسة طارئة لبحث هذه الجريمة واتخاذ موقف وخطوات حيالها.

وتوقع ان تتخذ الحكومات التي قتل اتباعها في هذه الجريمة على يد القوات الاسرائيلية ردود افعال شديدة حيال ذلك، مشيرا الى ان الخارجية الايرانية ايضا ستقوم بالخطوات اللازمة على هذا الصعيد.

أعضاء كنيست عرب

- محمد بركة وجمال زحالقة يحملان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك مسؤولية المجرزة ويدعوان لتحقيق ولإضراب عام، ومظاهرات اليوم وغدا.

الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة:

إن ما أقدم عليه " جيش العدو الصهيوني الغاصب، جريمة حرب معلنة، تضاف إلى سجله الإجرامي، بعمليته العسكرية الوحشية داخل المياه الدولية، ضد سفن أسطول الحرية" مما يستدعي موقفا عربيا رسميا وشعبيا ملزما يعمل على فك الحصار عن قطاع غزة.

لبنان

- الحكومة اللبنانية تدين الاعتداء.

- لبنان الرئيس الحالي لدورة مجلس الأمن الدولي يبرق لبعثته للدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بالتنسيق مع تركيا ويعد مشروع قرار ضد إسرائيل.

- اعتصام أمام مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا) في وسط بيروت.

السودان

دعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حقيقية تردع إسرائيل عما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية في فلسطين والمتضامنين معها. واعتبرت ما جرى "جريمة غير مسبوقة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية".

اليمن

- إدانة الاعتداء والمطالبة برفع الحصار.

تركيا

- تحذير إسرائيل من "عواقب لا يمكن تداركها" ردا على مجزرة أسطول كسر الحصار على غزة.

- استدعاء السفير الإسرائيلي في أنقرة، والسفير التركي في تل أبيب.

- مئات الأتراك يحاصرون القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

- تعليق مناورات عسكرية مع إسرائيل.

- وزير الخارجية التركي يتوجه لنيويورك ويطالب بجلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اليونان

- استدعاء السفير الإسرائيلي في أثينا.

- تعليق مناورات عسكرية جوية مع إسرائيل.

إسبانيا

- استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد.

السويد

- استدعاء السفير الإسرائيلي في إستوكهولم.

فرنسا

- "لا شيء يبرر استخدام كل هذا العنف" ضد أسطول الحرية المتجه لغزة.

- الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يدين الاستخدام غير المتكافئ للقوة.

- وزير الخارجية الفرنسي "مصدوم بشدة" من التصرفات الإسرائيلية ويدعو لتحقيق.

بريطانيا

- تحالف أوقفوا الحرب ومنظمات بريطانية أخرى تدعو إلى مظاهرة طارئة بعد ظهر اليوم الاثنين أمام مكتب رئاسة الحكومة البريطانية للاحتجاج رسميا على انتهاك إسرائيل القانون الدولي.

النرويج

- رئيس الوزراء يانس ستولتنبرغ: النرويج ترفض بشدة ما قامت به إسرائيل اليوم. ودعا إلى رفع الحصار عن غزة بأقصى سرعة ممكنة.

- استدعاء سفير إسرائيل لدى أوسلو لتبليغه احتجاجا على مهاجمة أسطول الحرية.

ألمانيا

- ألمانيا تقول إنها تشعر بالصدمة ازاء تصدي إسرائيل للقافلة وتسعى لمزيد من التوضيحات.

جامعة الدول العربية

- إدانة الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" التضامني مع قطاع غزة بشدة ووصفه بـ"العمل الإرهابي".

- الدعوة لاجتماع طارئ غدا الثلاثاء لاتخاذ موقف عربي.

- عمرو موسى: "الهجوم الإسرائيلي مؤشر على أن إسرائيل ليست مستعدة للسلام"، و"من الضروري على العرب أن يعيدوا النظر في كيفية التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي".

منظمة المؤتمر الإسلامي

- الدعوة لعقد اجتماع طارئ.

الاتحاد الأوروبي

- الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي: الهجوم حدث "غير مقبول" و"خطير للغاية".

- استدعاء السفير الإسرائيلي.

- المطالبة بتحقيق كامل في المجزرة الإسرائيلية.

- مبعوثو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دعوا لاجتماع خاص ببروكسل.

الأمم المتحدة

- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدين قتل النشطاء ويقول إنه "صدم من مدى خطورة حادث قافلة المساعدات لغزة"، ويؤكد على ضرورة إجراء "تحقيق واف".

شبكة الجزيرة

- تحميل إسرائيل مسؤولية سلامة فريقها الإعلامي المرافق لأسطول الحرية.