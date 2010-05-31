إشتباكات متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

إندلعت منذ صباح اليوم الاثنين , إشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعدد من الشبان المتظاهرين والغاضبين في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن شبان فلسطينيين يقومون في هذه الأثناء برشق الجنود المتمركزين علي حاجز قلنديا القريب من القدس بالحجارة ويقوم الجنود بإطلاق الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع .

وتأتي المظاهرة كردة فعل عشوائية لم ينظم لها من قبل عدد من الشباب الذين ارتكبوا المجزرة بحق سفن كسر الحصار على غزة

ومن جانبه قال شهود عيان شمال قطاع غزة عن اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بالقرب من خطوط التماس بتلك المنطقة للتعبير عنة غضبهم من الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية .

وقالت المصادر انه لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين .