إسرائيل تعتقل المتضامين وتنقلهم إلى سجن أقامته خصيصاً لهم في ميناء أسدود

فلسطين اليوم- غزة

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، قيام الاحتلال بنقل المتضامنين الذين تم اختطافهم عن متن أسطول الحرية بعد اقتحامه في عرض البحر إلى سجن الخيام في ميناء أسدود .

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلام باللجنة، بأن الاحتلال عمد إلى اقتياد سفن أسطول الحرية إلى ميناء أسدود ،وقام باحتجاز الركاب الذين كانوا يشاركون في الأسطول من جنسيات مختلفة في السجن رقم 26 الذي تم تجهيزه لهذا الغرض قبل أسبوعين ،وهو عبارة عن قسم كبير من الخيام تمت إقامته لاحتجاز أكثر من 700 متضامن يشاركون في أسطول الحرية ، ويتم الان التحقيق معهم من قبل طواقم المخابرات الإسرائيلية ، صاحبة التجربة الطويلة والمريرة في التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين والعرب ، والتي لا تتورع عن ارتكاب أفظع الممارسات اللاانسانية بحق الأسرى ، واستخدام أساليب التعذيب المرحمة دولياً .

وأشار الأشقر إلى أن أعداد سجون الاحتلال قد ارتفعت إلى 26 بعد إنشاء هذا السجن ، تعبيراً عن ابتاع الاحتلال لسياسة الاعتقال والاختطاف كنهج ثابت ودائم ، في استهتار تام بكل الشرائع والمواثيق الدولية الإنسانية .

وناشدت اللجنة العليا للأسرى المنظمات الدولية ، وفى مقدمتها الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل ، لضمان سلامه هؤلاء المتضامين من انتهاكات الاحتلال ، وحمايتهم من وسائل التعذيب التي قد تستخدم ضدهم لانتزاع المعلومات منهم بالقوة .