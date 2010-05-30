جالاوي: الاحتلال خسر معركة الأسطول

فلسطين اليوم - غزة

قال النائب البريطاني السابق رئيس ومؤسس قوافل "شريان الحياة" إلى غزة جورج جالاوي إن أسطول الحرية الإنساني يساهم بشكل كبير في كشف حقيقة "إسرائيل" كدولة خارجة عن القانون ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان ولا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد جالاوي في اتصال هاتفي مع وفد شريان الحياة البريطانية المتواجد على السفينة التركية تضامنه ودعمه الكامل لجهود كسر الحصار التي تقودها الهيئة الإنسانية التركية IHH بالتعاون مع اللجنة الدولية لكسر الحصار ومؤسسات أخرى.

وأضاف أن "دولة إسرائيل قد خسرت معركة أسطول الحرية قبل وصول السفن إلى غزة، وأنها ستخسر أكثر في حال نفذت تهديداتها بالاعتداء على السفن والمتضامنين الذين على متنها".

ودعا جالاوي الشعوب العربية إلى المزيد من الجهود لكسر الحصار عن غزة، وقال: إن "المشاركة العربية هذه المرة تدعو للتفاؤل رغم تأخرها".

وتمنى على الأنظمة العربية أن تستثمر هذه الفرصة "لتضرب المسمار الأخير في نعش الحصار الذي أصبح كسره قاب قوسين أو أدنى".

وعن الدور التركي في تنظيم وقيادة هذا الأسطول، قال جالاوي: إن "تركيا بقيادة رجب طيب أوردغان أصبحت رمزًا للدفاع عن قضية العرب الأولى، بينما القادة العرب في معظمهم يكتفون بالتفرج".

من جهته، طالب الناطق باسم منظمة "تحيا فلسطين البريطانية" زاهر بيراوي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية السفن المشاركة في أسطول الحرية التي بدأت المرحلة الأخيرة من تحركها باتجاه سواحل غزة.

ودعا الحكومة البريطانية على وجه الخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين البريطانيين المشاركين في الأسطول.

كما انتقد البيراوي الإعلام البريطاني لعدم إعطاء هذا الحدث التاريخي الاهتمام الذي يستحقه.