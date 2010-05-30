الزمالك يطلب خدمات بو شروان ويرفض الاستغناء عن سعيد ومجدي

الرياض/ تقدم نادي الزمالك المصري بطلب خدمات النجم المغربي هشام بو شروان مهاجم نادي الاتحاد سابقا، لتمثيل صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل مقابل 1.2 مليون دولار.

وينتظر بو شروان الرد النهائي من إدارة نادي الاتحاد، حيث إن احتمال مشاركته مع الفريق السعودي الموسم المقبل ما زالت قائمة.

ويعد بو شروان من النجوم القلائل الذين شاركوا في دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال إفريقيا، ونال شرف حمل لقبين مع الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي المغربي.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن إدارة الاتحاد أكدت عدم رغبتها في تجديد عقد المهاجم المغربي، إلى جانب زميله التونسي أمين الشرميطي، بعد أن قدما موسما مخيبا للآمال للجماهير.

الزمالك يرفض الاستغناء عن هاني سعيد وأحمد مجدي

أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادى الزمالك رفض النادى تماما التفريط في الثنائي هاني سعيد و أحمد مجدى لاعبي الفريق، مشددا على استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل ورفض أي عروض مقدمة لهما.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المدير الفني للفريق حسام حسن عدم حاجته لمجدي وسعيد، وأن ترك تحديد مستقبلهما لمجلس الإدارة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن استمرارهما مع الفريق لن يغير من موقفه تجاههما والاستعانة بهما من عدمه خلال المباريات الموسم المقبل ستتوقف على حسب رؤيته الفنية.

يذكر أن أحمد مجدى وهاني سعيد منذ أن تولى حسام حسن القيادة الفنية للزمالك وهما بعيدان تماما عن حساباته ولا يلجأ إليهما إلا نادرا وتحت ظروف إجبارية.

وينتهى عقد هاني سعيد وأحمد مجدى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق لأى منهما التوقيع لأى ناد آخر فى يناير القادم خلال فترة السماح حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".