"الشعبية" تقدم مساعدات إنسانية لأصحاب المنازل المدمرة في خان يونس

فلسطين اليوم: غزة

قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساعدات إنسانية لأصحاب المنازل المدمرة في منطقة الفراحين التي تعرضت للتدمير الكامل من قبل الاحتلال الصهيوني الأسبوع المنصرم.

وكان وفد من قيادات الجبهة في منطقة الشهيد أبو صالح السيقلي بخانيونس، وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية زارت المواطنين وعبرت عن تضامنها معهم.

وأكد عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الرفيق محمود الراس مساندة الجبهة الكاملة للمتضررين من عائلة قديح التي لم تعد تجد مأوى لأطفالها، مديناً سياسة العدو الممنهجة التي تستهدف بيوت وممتلكات المواطنين للنيل من عزيمتهم, وكسر صمودهم وتمسكهم بأرضهم.

ودعا إلى تعزيز وتصليب موقف المواطنين المتمسك بالأرض الفلسطينية في مواجهة الحزام الأمني الصهيوني عبر تكاتف جهود الكل الوطني من سلطة موحدة وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني.

وشدد على أهمية أعمال الرصد والتوثيق لهذه الانتهاكات اللا انسانية التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية في معركة النضال ضد هذا العدو الفاشي.

وطالب الراس المؤسسات الاغاثية والأهلية بتقديم العون للأهالي المتضررين وتعزيز مقومات صمودهم, لاسقاط مخططات العدو الهادفة لإعادة تهجير المواطنين من أرضهم وهدم منازلهم وتشريدهم من جديد.