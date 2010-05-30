بعد 18 عاماً في سجونه..الاحتلال يفرج اليوم عن الأسير محمود شاهين من غزة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010 اليوم الأحد، أن الاحتلال سيطلق سراح الأسير (محمود نمر محمد شاهين) من شمال قطاع غزة بعد قضاء فترة محكوميته في سجون الاحتلال .

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة أن الأسير "شاهين" اعتقل لدى الاحتلال في 15/11/1992، و حكم عليه بالسجن لمدة 18 عام ، أمضاها جميعاً وتنتهي هذا اليوم ومن المتوقع أن يصل معبر بيت حانون في ساعات بعد الظهر .

وتستعد اللجنة العليا وذوى الأسير ، والعديد من أهالي الأسرى لاستقبال الأسير على المعبر لتهنئته بسلامه العودة إلى ارض الوطن، مؤكدة بقاء 745 أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال ،بينهم أسيرة واحدة، و(8) أسرى يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي، معظمهم امضوا فترات محكومياتهم في السجون ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت هذا القانون الظالم، فيما يمضى 122 أسيراً من القطاع حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات .

وأسرى القطاع محرومون من زيارة ذويهم منذ 3 سنوات متتالية ، كنوع من العقاب الجماعي للأسرى ، بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة .