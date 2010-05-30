اندونيسيا تعتزم بناء مستشفى في غزة

فلسطين اليوم-وكالات

ذكر الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو امس ان اندونيسيا تعتزم بناء مستشفى في قطاع غزة المحاصر. وجاء تعهد يودويونو ببناء المستشفي خلال لقاء مع الرئيس الفلسطينى الزائر محمود عباس الذى يقوم بجولة آسيوية اشتملت على توقف قصير في كل من فيتنام وماليزيا. وقال يودويونو للصحفيين بعد المحادثات مع عباس إن "اندونيسيا ستقدم مساهمات من خلال مساعدة انسانية وبناء قدرات وانشاء مستشفى بتكلفة تبلغ 2,16 مليون دولار". وقال يودويونو إن اندونيسيا مستعدة للقيام بدور في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.