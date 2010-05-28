العملاء الفارون من لبنان لإسرائيل: « تل أبيب » ألقتنا في سلة القمامة

عملاء الاحتلال الفارين من لبنان لإسرائيل: "تل أبيب" ألقتنا في سلة القمامة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن في إسرائيل حالياً نحو 2700 عنصر من ما يسمى بـ "جيش لبنان الجنوبي" عناصر ميليشيا لحد العميلة، من أصل نحو 6500 هربوا إليها بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

وأشارت إلى أن "الكثيرين غادروا إلى أوروبا بينما فضَّل آخرون الرجوع إلى لبنان والمثول أمام القضاء".

ونقلت قناة إسرائيل الثانية عن نصيف حداد - الذي كان يعمل مضمداً لجنود الجيش الإسرائيلي- أنه "كان يملك بيتاً كبيراً في لبنان، إضافة إلى أراض، إلا أنه الآن يعيش هو وزوجته وأربعة من أولاده في شقة لا تزيد مساحتها على 60 متراً مربعا فقط".

وأضاف "إسرائيل ألقتنا في سلة القمامة".

وأشار إلى أن "إسرائيل لم تعطه أي شيء سوى بطاقة هوية تفيد بأنه جندي في جيش لحد، من دون أن تكون لهذه البطاقة أي امتيازات".

وقال حداد: "الجيش الإسرائيلي أخبرنا بأنه سيضمن إرجاع كل ممتلكاتنا المنقولة، إلا أنه لم يفعل، مما جعلنا نبدو كأغبياء".