عريقات: موعد زيارة أبو مازن لواشنطن لم يحدد بعد

فلسطين اليوم : وكالات

قال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية عشية عودته من زيارة لأميركا حضر خلالها تخرج نجله من الجامعة : "إن الرئيس أوباما دعا الرئيس أبو مازن لزيارة واشنطن لكن حتى الآن لم يحدد موعدا لها".

وأضاف عريقات أنه "لا علاقة بين زيارة أبو مازن وزيارة نتنياهو" المفروض أن تتم في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. لكن مسؤولاً آخراً مقرباً من أبو مازن ويرافقه في رحلته الآسيوية المتواصلة ذكر أن الرئيس سيكون في واشنطن في حدود 7 يونيو (حزيران) وأن زيارته لن تتزامن مع زيارة نتنياهو التي ستتم يوم الثلاثاء.

ونفى المسؤولون أيضا نفيا قاطعا إمكانية عقد قمة بين أبو مازن ونتنياهو تحت رعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.