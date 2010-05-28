المستوطنون: فتح طريق 443 مصيدة لنا..والفلسطينيون فتحه لاعتقالنا وإذلالنا

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

وجهت قيادة المستوطنين رسالة تحذير لوزير الحرب الإسرائيلي ايهود براك على فتحة لطريق 443 في الضفة الغربية، أمام حركة السيارات الفلسطينية، والذي يربط مناطق في القدس بقرى فلسطينية ومستوطنات يهودية،وقال المستوطنون لبراك: أنت المسئول عن أي دماء تسفك من دماء المستوطنين لفتح الطريق، فالمستوطنين يخشون أن تقع عمليات إطلاق نار نحو سياراتهم المارة على الطريق.

من جانب آخر، وعلى الرغم من فتح الطريق أمام حركة السيارات الفلسطينية إلا أن الفلسطينيين أيضا قلقون جدا من فتح بعد أن حوله الجيش الإسرائيلي لحواجز عسكرية ونقاط تفتي.

وحسب مصدر فلسطيني، فالطريق مصيدة لاعتقال الفلسطينيين وإذلالهم على الحواجز العسكرية التي أقامها الجيش على الطريق، فافتتاحه فقط من اجل تلميع صورة اسرائيل لنقل للعالم ها نحن نقدم تسهيلات للفلسطينيين.