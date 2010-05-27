صحيفة: حزب الله يمتلك صواريخ بر ـ بحر بمدى 300 كلم

فلسطين اليوم- وكالات

بيروت: كشفت تقارير صحفية أن حزب الله اللبناني يمتلك صواريخ بر - بحر يناهز مداها المباشر 300 كيلو متر ، مؤكدة على قدرتها لبلوغ كل الموانئ الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية في تقرير نشرته بعددها الصادر الخميس تعقيبا على كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله التي القاها في احتفال عيد "المقاومة والتحرير " إن المقاومة تمتلك سلاحاً بحرياً متطوراً واستراتيجيّاً قادراً على بلوغ كل الموانئ الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة "أن السلاح المعني فاعل جداً، ويناهز مداه المباشر 300 كيلومتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله استخدم في حرب يوليو/تموز عام 2006، نسخة إيرانية من الصاروخ الصيني Yingji-82 أو YJ-82 المعروف باسم C802 ، وأصاب مباشرة البارجة الإسرائيلية "ساعر 5" التي كانت تشارك في فرض الحصار على الموانئ اللبنانية وتربض على مقربة من شاطئ بيروت.

ورأى مراقبون في العاصمة اللبنانية أن هذا النوع من السلاح الصاروخي (بر ـ بحر) الإستراتيجي هو جزء يسير مما بات في حوزة المقاومة من أسلحة صاروخية إستراتيجية اعتاد حزب الله التكتم عليها، وهو ما فعله إبان إثارة ما سمي تزود الحزب بصواريخ من نوع "سكود".