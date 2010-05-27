منظمو سفن كسر الحصار يرفضون استلام رسائل وهدايا للجندي شاليط

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

اقترح أصدقاء الجندي جلعاد شاليط وأفراد أسرته تأييد ودعم سفن كسر الحصار المتجه لقطاع غزة بشريطة أن يطالب منظمو رحلة السفن قيادة حماس السماح لهم بلقاء الجندي شاليط وتسليمه رسائل وطرود من أسرته.

ووفقاً لصحيفة يديعوت فمنظمو رحلة السفن رفضوا الرد على مطلب أفراد أسرة شاليط، حيث قال المحامي ( كاوفمان) الذي يمثل مقر أصدقاء شاليط بأنه توجه لمنظمي السفن ( غزة الحرة) باسم والدي شاليط وعرض عليهم أن يقوم أصدقاء شاليط بتأييد قدومهم لغزة بأن يوافقوا على مطالبهم للضغط علي حماس للسماح للمنظمات الدولية لقاء الجندي شاليط وتسليمه رسائل وهدايا من أفراد أسرته.

وحسب المحامي كوفمان فقد تم توجيه للمستشار القانوني لسن كسر الحصار والذي رفض اقتراح كوفمان.

ويقول أصدقاء شاليط بأنهم أجروا اتصالات مع منظمي سفن كسر الحصار بعد أن حصلوا على إذن من سلطات الاحتلال.