إنشاء مركز إسلامي بالقرب من موقع أحداث "11 سبتمبر" بنيويورك

فلسطين اليوم- وكالات

وافق مجلس مدينة نيويورك على بناء مركز ثقافي إسلامي ومسجد على مسافة قريبة من موقع مركز التجارة العالمي، الذي انهار في هجمات 11 سبتمبر التي تعرضت لها المدينة.

وجاء تصويت مجلس المدينة في وقت متأخر أمس الأول بأغلبية 29 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع عشرة عن التصويت، في تأييد قوى للمشروع المقرر.

وقال المؤيدون، إن مركز ومسجد "بيت قرطبة" سيغير الفكرة السلبية عن الإسلام المنتشرة فى المدينة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت ديزى خان، المشاركة في المشروع، "توقعنا بعض المعارضة، وأعتقد أننا وصلنا إلى اللحظة التي بدأت فيها بعض المشاعر في الاختفاء، لقد تعلمنا الكثير من هذا"، مضيفة "أنا حقيقة مسرورة لأن هذا النقاش قد تم".

ويقول المعارضون للمشروع، إن المسجد سيكون قريبا جدا من موقع برجي مركز التجارة العالمي السابق اللذين دمرا في هجمات بطائرات خطفها إسلاميون، وأدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص، معتبرين أن ذلك إهانة لذكرى الضحايا، إلا أن رئيس مجلس مجتمع مانهاتن سكوت سترينجر قال: "إن تلميح أي شخص بأنه من غير اللائق وجود مسجد في نيويورك.. ليس من شيم الأمريكيين".

وتنص الخطة على بناء المركز الإسلامي في موقع كان متجرا سابقا للملابس، ومن المقرر أن يحتوى على ملاعب رياضية ومسرح إضافة إلى المسجد.