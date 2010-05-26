اعتقدوا أن حزب الله اطلق صواريخ..سكان تل ابيب يفرون في جميع الاتجهات

اعتقدوا أن حزب الله أطلق صواريخ.. سكان تل أبيب يفرون في جميع الاتجاهات

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن حالة من الرعب انتابت سكان المدن الإسرائيلية ( تل ابيب يافا وحولون وبات يام).

وأشارت المصادر، أن صفارات الإنذار دوت عصر اليوم في تلك المدن دون أن تبلغ قيادة الجبة الداخلية سكان تلك المدن، بأنها ستشغل صفارات الإنذار، مما جعل معظم سكان تلك المدن يعتقدون بان صفارات الإنذار هذه المرة حقيقية وليست وهمية، في إطار المناورات نقطة تحول 4 وذلك علي ضوء ما يسمعونه من أن الجيش اللبناني وحزب الله يجرون مناورات عسكرية في لبنان.

وجاءت مخاوف الإسرائيليين، على ضوء أن الجبهة الداخلية قامت صباح اليوم الساعة 11 صباحا بتشغيل صفارات الإنذار، في إطار المناورات نقطة تحول أربعة حيث كانت صفارات الإنذار وهمية.