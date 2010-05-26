حكومة نتنياهو تعتزم تقديم "هبات أمنية" لمستوطنات الضفة

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

تعتزم حكومة الاحتلال تعويض المستوطنات ومجالسها الإقليمية في الضفة الغربية عن قرار تجميد مشاريع البناء الجديدة في أراضيها.

وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية، أن التعويضات ستأتي على شكل تحويل عشرات ملايين الشواكل إلى المستوطنات، حيث ستعرّف وزارة الداخلية الإسرائيلية هذه المبالغ على أنها "هبات أمنية" بعد تفرغ الوزارة من وضع معاييرها.

وأضافت الصحيفة أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية سيصدر قريباً بياناً رسمياً يقر بتحويل هذه الهبات إلى المستوطنات بعد موافقة ديوان رئاسة الوزراء عليها.