الجبهة الداخلية الإسرائيلية: لسنا مستعدين جيدا لصواريخ كيميائية

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

قال رئيس القسم الإسكاني في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية العقيد "حيليك سوفير" :"لا زلنا في حالة استعدادات منخفضة بما يتعلق بتهديد صواريخ كيماوية بسبب توزيع الأقنعة الواقية، ورغم المناورات التي نجريها "نقطة تحول4"، تحسبا لتعرض الجبهة الداخلية لأي هجوم بالصواريخ.

وأضاف سوفير لحتي الآن قمنا بتوزيع ما يزيد علي 300 ألف قناع واقي "مع ذلك فقد طرأ تحسن كبير باستعدادات الجبهة الداخلية والوزارات الحكومية والسلطات المحلية والإنقاذ بما يتعلق بالاستعدادات لوقوع عدد كبير من الإصابات في حالة سقوط مئات الصواريخ علي المدن والبلدات الإسرائيلية.

وكشف سوفير عن وجود فجوات بما يتعلق بالاتصالات بين منظمات الإنقاذ والإسعاف وقوات الجيش والسلطات المحلية من أجل خلق صورة كاملة فهناك ما يمكن تحسينه، وأضاف سوفير قائلاً:" بان طلبة إسرائيل سيشاركون في المناورات حيث سينقلون للملاجئ والمدارس في كل مدن إسرائيل.