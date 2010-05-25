سقوط 7 قذائف هاون على أهداف إسرائيلية وتوقعات برد إسرائيلي الليلة "محدث"

فلسطين اليوم: غزة

سقطت قبل قليل قذيفتان هاون أطلقتا من قطاع غزة باتجاه كيبوتس "ناحل عوز" الواقع شرقي حي الشجاعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ليرتفع عدد القذائف التي سقطت على المستوطنات منذ صباح اليوم إلى سبعة قذائف تبنت كتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إطلاق قذيفتين عصر اليوم، وجند التوحيد في بيت المقدس ثلاث قذائف في ساعات الصباح.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية أعلنت عصر اليوم عن سقوط قذيفتي هاون في مستوطنة ناتيف هعسراه الواقعة شمالي معبر أيرز "بيت حانون" ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي سياق متصل تبنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطيـة لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن قصف الموقع العسكري الإسرائيلي الواقع شرق المغازي بالصواريخ وقذائف R.B.G مستهدفتاً الموقع بشكل مباشر,وذلك مساء الثلاثاء.

وقالت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن القصف جاء في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضينا الفلسطينية, مؤكدين أن هذه العمليات هي إحدى أشكال النضال المشروعة.

وفي السياق ذاته أعلنت جُند التوحيد في بيت المقدس مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ وقذيفتي هاون باتجاه مواقع إسرائيلية شرق المنطقة الوسطي صباح اليوم.

وقالت جند التوحيد في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن مجهادي جند التوحيد تمكنوا من إطلاق صاروخ على موقع "الكاميرا" شرق البريج، وثلاثة قذائف هاون من عيار 60ملم على موقع "الأحراش" شرق جحر الديك.

هذا من المحتمل أن تُغير الطائرات الإسرائيلية في ساعات الليلة المتأخرة بقصف عدة أهداف في قطاع غزة من بينها الأنفاق على الشريط الحدودي مع مصر.