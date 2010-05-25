إسرائيل تدرس تعويض مصانعها المتضررة من الضرائب الفلسطينية

إسرائيل تدرس تعويض مصانعها المتضررة من أموال الضرائب الفلسطينية

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن المقاطعة الفلسطينية بدأت تؤتي ثمارها، وبالمقابل لن يقفوا في إسرائيل مكتوفي الأيدي، موضحةً أنه بعدما وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه الخطوة بأنها حرب اقتصادية، هدد صباح اليوم نائبه سيلفان شالوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية.

وقال شالوم "إذا استمرت المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية فإن الحكومة ستضطر لاتخاذ قرارات صائبة وصحيحة بهذا الصدد".

وأضاف الوزير شالوم "نحن في وزارة التطوير ندرس الموضوع جيداً برفقة وزارة التجارة والصناعة".

وكشفت الصحيفة أن من ضمن القرارات العقابية المطروحة ضد حملة المقاطعة ، عملية تشويش على المنتجات الإسرائيلية التي تصدر إلى السلطة، بالإضافة إلى أن هناك تفكير بتعويض المصانع الإسرائيلية المتضررة من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيلون، قد طرح مثل هذه الأفكار في السابق، بينما اقترح رئيس اتحاد الصانعين شرجا بروش إغلاق الموانئ أمام حركة التصدير والاستيراد الخاصة بالسلطة الفلسطينية كخطوة عقابية رداً على قرار المقاطعة.