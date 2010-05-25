قرار عسكري إسرائيلي بربط « كريات أربع » بالمسجد الإبراهيمي

قرار عسكري إسرائيلي بربط مستوطنة "كريات أربع" بالمسجد الإبراهيمي

فلسطين اليوم : الخليل

كشفت مصادر ناشطة في مجال الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في مدينة الخليل بهدف شق شارع استيطاني يربط مستوطنة "كريات أربع" بالمسجد الإبراهيمي.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي المستهدفة أسبوعاً واحداً لتقديم الاعتراضات القانونية.

وقدرت هذه المصادر طول الشارع الاستيطاني المزمع شقه بأكثر من 1300 متر، ويمر عبر منطقتي وادي الحصين ووادي الأنصاري، حيث تقع مستوطنة كريات أربع (شمال شرق المدينة)، وصولا إلى البلدة القديمة حيث يقع المسجد الإبراهيمي.

وحذرت من مخاطر شق هذا الشارع الاستيطاني، مشيرة إلى أن شقه "سيدمر مساحات واسعة من أراضي المواطنين وسيطال العديد من المنازل والمباني التاريخية والأثرية في البلدة القديمة من المدينة".