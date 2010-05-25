أمن السلطة الفلسطينية في "جولة استكمال" لدى شرطة الاحتلال

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قام العشرات من عناصر الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في رام الله بجولة "استكمال" لدى الشرطة الإسرائيلية في "تل أبيب"، وذلك بهدف تشجيع نموذج "الشرطة الجماهيرية" في السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية نظمت لأفراد الشرطة الفلسطينية جولة في مدينة يافا، زاروا خلالها المركز الجماهيري في حي العجمي، وما يسمى بـ"مركز بيرس للسلام".

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الجولة، التي وقف فيها أفراد الشرطة الفلسطينية من نظرائهم الإسرائيليين على عمل الشرطة في "إسرائيل"، تناول الجميع الطعام سوية في أحد مطاعم يافا.

وعلم أن هذا المشروع بتمويل الاتحاد الأوروبي، في حين أن المبادرة إلى جولة الاستكمال كانت بمبادرة الشرطة الإسرائيلية.

ومن جهتها فقد أكدت الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" صحة النبأ، بيد أنها رفضت الإفصاح عن معلومات أخرى.