ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السفير الإسرائيلي في استراليا يختصر إجازته على خلفية اغتيال المبحوح

  • 19:09 - 24 مايو 2010
مشاركة

السفير الإسرائيلي في استراليا يختصر إجازته على خلفية اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت الإذاعة العبرية مساء اليوم الاثنين أن السفير الإسرائيلي لدى استراليا يوفال روتيم اختصر إجازته في "إسرائيل" وتوجه إلى كانبيرا لمعالجة الأزمة الناشئة في العلاقات بين الجانبين على خلفية ما نشر حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي  بتزوير جوازات سفر استرالية واستخدامها في عملية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في دبي.

 

وتطالب كانبيرا بطرد ممثل الموساد في استراليا على هذه الخلفية. وقالت مصادر سياسية في دولة الاحتلال إن وزارة الخارجية تعمل على طي هذه الصفحة في العلاقات بين البلدين غير هذا لا يعني أن إسرائيل تعترف بأي شكل من الأشكال بالتهم الموجهة إليها، حسب المصدر.

متعلقات