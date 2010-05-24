السفير الإسرائيلي في استراليا يختصر إجازته على خلفية اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت الإذاعة العبرية مساء اليوم الاثنين أن السفير الإسرائيلي لدى استراليا يوفال روتيم اختصر إجازته في "إسرائيل" وتوجه إلى كانبيرا لمعالجة الأزمة الناشئة في العلاقات بين الجانبين على خلفية ما نشر حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي بتزوير جوازات سفر استرالية واستخدامها في عملية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في دبي.

وتطالب كانبيرا بطرد ممثل الموساد في استراليا على هذه الخلفية. وقالت مصادر سياسية في دولة الاحتلال إن وزارة الخارجية تعمل على طي هذه الصفحة في العلاقات بين البلدين غير هذا لا يعني أن إسرائيل تعترف بأي شكل من الأشكال بالتهم الموجهة إليها، حسب المصدر.