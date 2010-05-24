افتتاح معرض " شموع الحرية" نصرة للأسرى في غزة

فلسطين اليوم – غزة

افتتح د. ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بمقره الرئيسي في مدينة غزة معرض" شموع الحرية" والذي سيستمر لثلاثة أيام تذكيرا بالأسرى وقضيتهم العادلة في السجون الإسرائيلية.

وحضر افتتاح المعرض، عدد كبير من ممثلين من الفصائل والقوي الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى و الشخصيات الوطنية والاعتبارية والأكاديميين والمثقفين ورجال الأعمال وطلبة الجامعات.

ويشتمل المعرض على أعمال يدوية تم تصميمها بأيدي الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان الإسرائيلية وملصقات تبرز المعاناة التي يعانيها الأسرى داخل السجون،وتشرح دورهم الرائد في خدمة القضية الفلسطينية.

ويعرض المعرض عددا من الرسائل التي تمت كتابتها بأقلام الأسرى داخل زنازينهم وأرسلت إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات والحكومات الدولية موضحة المأساة التي يعيشها الأسير الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية المتعسفة.

وأكد الحضور على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني نصرة للأسرى الذين قدموا الغالي والنفيس تجاه الوطن الفلسطيني،مع ضرورة العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والتي انبثقت من وثيقة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والتي حرصت على وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب أهالي الأسرى بضرورة الالتفات إلى معاناة أبنائهم والذين يدفعون ثمن الانقسام الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية،مناشدين كافة الفصائل بترتيب البيت الفلسطيني والإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية.

وثمن الحضور الدور الذي يقوم به تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة تجاه الأسرى الفلسطينيين مطالبين بأن يكون هنالك توجه قوي من قبل كل الأطراف الفلسطينية للعمل على إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وبين تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أن المعرض والذي يقام بالتنسيق مع منظمة أنصار الأسرى ومركز الأسرى التابع لجامعة القدس-أبوديس ،يأتي في سياق الفعاليات التي يقيمها التجمع سعيا لإنهاء الانقسام و تطبيق المصالحة الوطنية وترسيخ مبدأ الوحدة والوفاق بين أفراد الشعب الفلسطيني.