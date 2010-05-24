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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الجهاد الإسلامي تبارك للمقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بذكرى التحرير

  • 17:27 - 24 مايو 2010
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بمناسبة الذكرى العاشرة لانتصار المقاومة وتحرير الجنوب اللبناني

صدر عن حركة الجهاد الإسلامي البيان التالي:

"لمناسبة الذكرى العاشرة لتحرير الجنوب اللبناني العزيز، ودحر الاحتلال الصهيوني عنه بلا قيد ولا شرط، بفعل عطاءات وتضحيات وبطولات وصمود المقاومة، نتوجه في حركة الجهاد الإسلامي الى المقاومة الإسلامية، والى الشعب اللبناني الصامد، بأسمى آيات التهنئة والمباركة بهذا الانتصار. 

وإننا نؤكد، في هذه المناسبة، بأن هذا النصر المبين لم يكن ليتحقق إلا بفضل المقاومة وتضحياتها، وبفضل التفاف الشعب حولها بالصمود والتضحيات العظيمة. 

وإننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نبارك لأهلنا في لبنان هذا الانتصار الكبير، نؤكد أن المقاومة هي الخيار الأوحد لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة وتحقيق التحرير والنصر والعودة لشعبنا الفلسطيني الصامد.

وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد."

 

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

بيروت في 24/5/2010

 

 

 

 

 

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