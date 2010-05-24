مصر تنفي اعتقال حماس لأحد ضابطها في غزة

فلسطين اليوم: وكالات

نفى حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المعلومات التي أعلنتها حماس اليوم الاثنين، باعتقال ضابط مصري، مشيراً أن هذه المعلومات ليست سوى "اختراع لحماس" في محاولة لبدء حوار مع مصر، وقال إن "هدف حماس هو العمل على أن تتحدث إليها مصر من جديد".

يشار إلى أن وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، قد أعلن عن اعتقال ضابط مصري كبير تسلل إلى القطاع "لجمع معلومات" عن المقاومة، وإعادته إلى مصر التي نفت هذه المعلومات.

وقال حماد في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت ضابطا مصريا كبيرا تسلل إلى قطاع غزة، لجمع معلومات عن أبناء الشعب الفلسطيني والحكومة"، وأضاف أن "الأجهزة الأمنية أعادت الضابط إلى مصر".