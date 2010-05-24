نتنياهو يخيّر السلطة بين السلام أو التناطح

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

خيّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بين التوجه نحو السلام وتحسين حياة الفلسطينيين او مواصلة التناطح مع اسرائيل-وذلك كما نقلت عنه إذاعة الإحتلال.

واكد نتنياهو في مستهل جلسة كتلة الليكود البرلمانية بعد ظهر اليوم ان اسرائيل ترغب في تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي-حسب زعمه. واشار الى ان معارضة الفلسطينيين لانضمام اسرائيل الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جاءت رغم الاجراءات العديدة التي اتخذتها اسرائيل للتسهيل على الاقتصاد الفلسطيني واعتبر ان هذه المعارضة بالاضافة الى الدعوة الى طرد اسرائيل من الامم المتحدة ومقاطعة منتجات المستوطنات تتناقض وروح السلام-حسب تعبيره.