فتوح: الاحتلال يُدخل مواد بناء لصالح مشاريع "الأونروا" بغزة

فلسطين اليوم : غزة

من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، بإدخال مواد بناء لصالح مشاريع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة.

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة المهندس رائد فتوح :"إن إسرائيل قررت فتح المعابر التجارية المؤدية إلى غزة بشكل جزئي لإدخال قرابة 97 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم محملة بالمساعدات والبضائع من بينهم 6 شاحنات محملة بـ 250 طناً من الاسمنت وشاحنة واحدة محملة 5 طن من الحديد لبناء المشاريع الخاصة بـ"الأونروا"".

وأضاف فتوح أن إسرائيل ستسمح بإدخال شاحنة محملة بمعدات لصالح سلطة الطاقة، بالإضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء، مشيراً إلى فتح معبر المنطار لإدخال 152 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف ومن ضمنهم 15 شاحنة محملة بالحصى لصالح مشاريع "الأونروا" في غزة.