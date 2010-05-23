بلدية الاحتلال بالقدس تخطر عائلة صلاح بهدم جديد

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تلقت عائلة محمود علي صلاح في بيت صفافا اليوم اخطارت جديدة من بلدية الاحتلال بهدم ثلاثة بركسات تؤوي العشرات من أبناء العائلة الذين طردوا من منازلهم بعد استيلاء المستوطنين عليها قبل نحو شهر.

وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح الذي قام بجولة تفقدية للعائلة مساء اليوم انه تم تحويل ملف الهدم الى المحامية لمى عجلوني من القدس لمتابعته قانونيا واستصدار امر احترازي يمنع هدم البركسات التي تؤوي 50 فردا معظمهم من الأطفال والنساء.

و أشار عبد القادر إلى ان عائلة صلاح تعيش وضعا صعبا ومأسويا و أصبحت بين فكي كماشة المستوطنين وبين التهديدات من قبل بلدية الاحتلال بهدم ما تبقى من مأوى للعائلة وطردها من أرضها، وأن عائلة صلاح تتعرض أيضا لضغوط من المخابرات الإسرائيلية التي أصبحت تستدعي أفراد العائلة بصورة شبه يومية للتحقيق معهم.

وأكد عبد القادر وقوف حركة فتح مع عائلة صلاح ودعمها بكل الوسائل من اجل صمودها على أرضها لمواجهة محاولات الاقتلاع.